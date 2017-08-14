الرئيسية
» تركيا
, مميز
» مقتل 3 جهاديين واستمرار احتجاز رهائن بحادث المطعم التركي ببوركينافاسو
مقتل 3 جهاديين واستمرار احتجاز رهائن بحادث المطعم التركي ببوركينافاسو
on August 14, 2017
Share this on WhatsApp
قال ريمي داندجينو وزير الاتصالات في بوركينا فاسو للتلفزيون الحكومي اليوم “الاثنين” إن قوات الأمن قتلت ثلاثة يشتبه في أنهم من المهاجمين الجهاديين في مطعم بوسط العاصمة واجادوجو لكن لا يزال هناك رهائن داخل المبنى.
وقتل مسلحون ما لا يقل عن 17 شخصا وأصابوا ثمانية آخرين في هجوم على مطعم عزيز اسطنبول بوسط المدينة أمس الأحد.
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net