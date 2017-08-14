مقتل 3 جهاديين واستمرار احتجاز رهائن بحادث المطعم التركي ببوركينافاسو on August 14, 2017

قال ريمي داندجينو وزير الاتصالات في بوركينا فاسو للتلفزيون الحكومي اليوم “الاثنين” إن قوات الأمن قتلت ثلاثة يشتبه في أنهم من المهاجمين الجهاديين في مطعم بوسط العاصمة واجادوجو لكن لا يزال هناك رهائن داخل المبنى.

وقتل مسلحون ما لا يقل عن 17 شخصا وأصابوا ثمانية آخرين في هجوم على مطعم عزيز اسطنبول بوسط المدينة أمس الأحد.

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