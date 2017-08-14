طفل مفقود on August 14, 2017



صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطفل المفقود:



– محمد نوح أحمد ( مواليد عام 2002) سوري الجنسية.الذي خرج بتاريخ 7/8/2017 من منزل خاله عمار محمد، الكائن في محلة ضهر نصار – حلبا، متّجهاً نحو بلدة مشتى حمود، ولم يُعرف مصيره حتى تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الإتصال بمخفر مشتى حسن في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 800467/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

بيروت في 14/ 8/ 2017

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