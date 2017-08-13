فضيحة البيض الملوث بمبيد الحشرات تنتشر خارج أوروبا on August 13, 2017

أعلنت جمهورية الصين الشعبية، أنها رصدت منتجات من البيض المستورد من قارة أوروبا ملوثة بمادة مبيدة للحشرات.

وتعتبر هونغ كونغ أول منطقة في قارة آسيا تعلن تأثرهاب أزمة البيض الملوث التي عصفت بأوروبا خلال الأيام الماضية.

وقالت وزيرة الصحة في هونغ كونغ صوفيا شان أمس السبت 12 أوت، إن السلطات تعزز عمليات مراقبة البيض المستورد من أوروبا، وأوضحت أن “مركز سلامة الغذاء” يدقق في البيض القادم منها عند وصوله وعند توزيعه على حد سواء”. من جهتها، أكّدت المفوضية الأوروبية أمس أن هونغ كونغ استوردت بيضا من هولندا.

الجدير بالذكر، أنّ الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد اجتماع أزمة بشأن فضيحة البيض الملوث بمبيد الحشرات فيبرونيل، ودعا الأعضاء فيه إلى “العمل معا”، في وقت ارتفع فيه عدد الدول المتضررة إلى 15 من دول الاتحاد.

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