الطقس في لبنان.. ارتفاع بسيط بالحرارة.. حال البحر معتدل وحرارة سطح الماء 30 درجة on August 13, 2017

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في بعض مناطق الجبل والداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات اليوم وخلال الأيام اللاحقة.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في بعض مناطق الجبل والداخل.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل 20 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,57 ساعة غروب الشمس: 19,27 .

التعليقات