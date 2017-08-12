جريمة تهز لبنان.. داليا.. قتلها زوجها والسبب فظيع!! on August 12, 2017

قتلت الشابة اللبنانية داليا سامي حجازي (27 عاماً) على يد زوجها، بعد أن أطلق عليها النار في بطنها.

وفي التفاصيل، عثر على جثة حجازي، وهي مُصابة بطلق ناري في بطنها، عند مفرق حوش السيد علي في البقاع اللبناني.

وتبيّن في وقتٍ لاحق، أنّ زوج الضحية أطلق النار عليها، وهو تحت تأثير المخدرات، من دون أي خلفيات حول خيانة زوجية.

ولا يزال المتّهم حرّاً طليقاً، وهو من أصحاب السوابق، إذ أنّه متهم بقتل دركي وهو مدمن على المخدرات.

وكانت انتقلت الشابة الجنوبية من بلدتها للإستقرار مع زوجها وولديهما (طفل: شهرين، وطفلة: سنة ونصف السنة)، في البقاع.

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