توقيف مروج مخدرات و3 اشخاص اعترفوا بشراء المخدرات منه on August 11, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بناء على معلومات توافرت لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام شخص بترويج المخدرات في منطقة الضاحية الجنويبة، ومن خلال الاستقصاءات وعمليات الرصد التي قام بها عناصر الفصيلة المذكورة، تبين أن هذا الشخص يدعى: – ح. ص. (مواليد عام 1992، لبناني)

بتاريخ 1082017 تم توقيفه في منزله الكائن في محلة المريجة وضبط في المنزل حقيبة تحتوي حوالي كيلوغرام واحد من مادة حشيشة الكيف مقسم إلى /55/ قطعة، موضبة في “أوراق سانيتا”، وكمية من مادة السيلفيا المخدرة موزعة داخل /37/ كيس نابلون صغير الحجم، وكلها معد للترويج في داخله، إضافة إلى ضبط ميزان الكتروني حساس، ودراجة آلية.

وبالتاريخ نفسه أوقفت الفصيلة المذكورة في محلة المريجة ثلاثة أشخاص، وهم كل من:

– ع.ع. (مواليد عام 1993، لبناني) على متن دراجة آلية، جرى ضبطها



– ح.م. (مواليد عام 1995، لبناني)– م.م. (مواليد عام 1995، لبناني)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بشرائهم المخدرات من الموقوف الأول – ح. ص. الذي تبين أنه من أصحاب السوابق.

وأحيلوا مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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