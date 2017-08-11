توقيف شبكة لترويج المخدرات وتسهيل الدعارة في منتجع في إحدى بلدات قضاء جزين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ضمن إطار مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات وتسهيل الدعارة، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف أربعة أشخاص في منتجع سياحي في إحدى بلدات قضاء جزين، خارج المدينة، وهم كل من:
– ر. ط. (مواليد عام 1985، لبنانية)
– أ. ب. (مواليد عام 1994، لبنانية)
– ك. ج. (مواليد عام 1958، لبناني)
كما تم توقيف المروج الأساسي ح. ي. (مواليد عام 1972، لبناني)، وذلك بعد رصده ومتابعته والذي اعترف باستحصاله على المخدرات من أحد التجار في الضاحية الجنوبية.
وسلم الموقوفون الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.