توقيف شبكة لترويج المخدرات وتسهيل الدعارة في منتجع في إحدى بلدات قضاء جزين on August 11, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ضمن إطار مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات وتسهيل الدعارة، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف أربعة أشخاص في منتجع سياحي في إحدى بلدات قضاء جزين، خارج المدينة، وهم كل من:

– ر. ط. (مواليد عام 1985، لبنانية)

– أ. ب. (مواليد عام 1994، لبنانية)

– ك. ج. (مواليد عام 1958، لبناني)



– م. ك. (مواليد عام 1993، سوري)، بجرم تعاطي مخدرات وتسهيل دعارة، وضبط بحوزتهم كمية من الكوكايين وحشيشة الكيف ومبلغ مالي موضوع تسهيل دعارة وشراء مخدرات.

كما تم توقيف المروج الأساسي ح. ي. (مواليد عام 1972، لبناني)، وذلك بعد رصده ومتابعته والذي اعترف باستحصاله على المخدرات من أحد التجار في الضاحية الجنوبية.

وسلم الموقوفون الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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