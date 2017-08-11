توقيف داعشي كان ينوي القيام بعمل ارهابي في المسجد المنصوري بطرابلس on August 11, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “الساعة 16.45 من تاريخ 7/8/2017 وفِي مدينة طرابلس – مدخل المسجد المنصوري الكبير، أوقفت دورية أمنية معززة تابعة لقيادة منطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، اللبناني ر. ق. (مواليد عام 2003)، للاشتباه به أثناء محاولته الدخول الى المسجد. ولدى توقيفه وتفتيش حقيبة صغيرة كانت بحوزته حاول المغادرة على عجل، فمُنع من ذلك، وقد عثر داخل الحقيبة على قنبلتين يدويتين.

أحيل الموقوف مع المضبوط الى شعبة المعلومات، بناء على إشارة القضاء المختص، للتحقيق معه، حيث اعترف بإنتمائه الى تنظيم “داعش” الإرهابي، وانه كان بصدد الدخول الى المسجد وقت صلاة العصر، ورمي القنبلتين بينما المسجد يغص بالمصلين، على أن يقوم بعدها بانتزاع بندقية أحد عناصر قوى الامن الداخلي المولجين الحراسة وإطلاق النار على من يبقى على قيد الحياة، إلا أن توقيفه حال دون حصول هذه الفاجعة.

كما اعترف بأنه اختار المسجد المذكور كونه على علم مسبق بأن عددا من السواح وعناصر قوى الامن الداخلي يرتادونه عادة للصلاة.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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