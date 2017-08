مشروع وسط كفردبيان يجعل الطبيعة قلبه النابض on August 10, 2017



أعلنAhlam Golf & Mountain Village، وهوأوّل قرية نموذجية في لبنان تتضمّن ملعبGolf، تتولّى تطويره شركة FFA Real Estate المتخصصة في الإستثمارات العقاراية، أن 70%من مساحتها لتي تبلغ 1.1 مليون متر مربع ستبقى خضراء. ويأتي الإعلان بعد الحماس الذي أثاره المشروع حيث سيجعل الطبيعة أحد أبرز عناصره الرئيسية.

وفي هذا الإطار، قال عمر شنتوف، المدير العام في شركةFFA Real Estate: “لقد أردنا حقًا أن تشكّل الطبيعة جزءًا من كل قسم في مشروع Ahlam Golf & Mountain Village. كان تصميم المناظر الطبيعية وتنسيقها عنصرًا أساسيًا لجعل السكان والزوار على تواصل مع الطبيعة بشكل يوميّ.”

يقع مشروع Ahlam Golf & Mountain Village في قلب منطقة كفردبيان وهو يهدف إلى منح عشاق الطبيعة القدرة على تبني قطعة من أرض لبنان وجعلها موطنًا لهم. وسيتميّز المشروع بالعناصر الطبيعية والعناصر الرئيسية، بما في ذلك The Terraces, The Forest

The Hills and The Lakes، حيث يمكن لكلّ شخص أن يختار بين شراء أرض وبناء منزل أحلامه أو العيش في القرية المركزية.

من خلال الحفاظ على جزء كبير من العقار، سيفي Ahlam Golf & Mountain Villageبوعده حيث سيوفّر تجربة عيش استثنائية تتناغم بشكل تام مع الطبيعة. فمن خلال احترام الطبيعة، والحفاظ عليها، ودمجها في جوانبه المختلفة، يتناغم المشروع مع الطبيعة بطرق نادرًا ما شهدناها من قبل في لبنان.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميّز مشروعAhlam Golf & Mountain Villageبقرية مركزية خالية من السيارات، وآمنة، ومصممة خصيصًا للمشاة. كما يضمّ المشروع نادٍ للفروسية والبولو وملعبًا للغولف ونادي غولف والعديد من المرافق الأخرى. هذا ويمكن لعشاق رحلات التنزّه على الأقدام وتسلق الجبال الاستمتاع بالعديد من المسارات الطبيعية المتاحة.

وتابع عمرشنتوف: “تكمن رؤيتنا في إقامة مكان يتيح التمتّع بتجسيد الأحلام وسط المناظر الطبيعية الخلابة،حيث ابتداءً من هذا الصيف، سوف يتمكن الراغبون من القيام بزيارة مشروعنا البيئي ورؤية ما يقدمه السكن فيAhlam Golf & Mountain Villageمن التنعّم بثراء الطبيعة، بالإضافة إلى تأمين الراحة والمتطلبات الأساسية التي نتطلّع إلى توفيرها في مشروع مماثل.”

أطلقتAhlam Golf & Mountain Villageإبتدأً من 31 تموز/يوليو إلى 31 آب/أغسطس أنشطة رياضية وعائلية حيث ستسنح للناس تجربة مجموعة الخدمات والمرافق المتوفرة في المشروع. فعشاق الطبيعة والأسر ومحبو رحلات التنزّه على الأقدام، وكلّ من يبحث عن شيء مختلف سيجدون بالتأكيد سعادتهم في هذا المكان المميّز.

