شعبة المعلومات توقف 4 أشخاص اعترفوا بقتل كمال سابا
on August 10, 2017
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شعبة المعلومات توقف 4 أشخاص اعترفوا بقتل كمال سابا و طعنه بسكين مطبخ حوالي ٢٥ طعنة في أنحاء جسده.
اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، انه وبتمام الساعة ١٠ من تاريخ 6/آب /ادعى برنارد كمال سابا لدى مخفر درك بينو، بأن والده كمال سابا غادر منزله في بلدة رحبة بتاريخ 5/آب ولم يعد .
وبنتيجة المتابعة الدقيقة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حامت الشبهات حول سوري (مواليد ١٩٩١) وفِي محلة دير زلوم قامت قوة من الشعبة بتوقيفه. وبالتحقيق معه اعترف أنه قتل كمال سابا طعنا بالسكين بالاشتراك مع زوجته وشقيقيه لأسباب مادية، وأنه رمى الجثة في منطقة جبلية بين بلدتي عدوة وعيون السمك.
وعلى الفور أوقفت دورية من شعبة المعلومات أيضا السوريين الثلاثة. باستماعهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم طعنوا المغدور بسكين مطبخ نحو ٢٥ طعنة في أنحاء جسده .وعثر على الجثة في عيون السمك، وأحيل الموقوفون الاربعة الى القضاء المختص.
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