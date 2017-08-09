مطلوب خطير كان بستهدف صاحب مدرسة في البقاع في قبضة شعبة المعلومات on August 9, 2017

مطلوب خطير قام بعدة عمليات سرقة سيارات وخطط للقيام بعملتي سلب بقوة السلاح كانت ستستهدف صاحب مدرسة في البقاع وشخص يقوم بنقل الاموال في الدورة في قبضة شعبة المعلومات.

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

ضمن إطار مكافحة سرقة السيارات وبهدف الحدّ من هذه الظاهرة، قامت قوّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 5/8/2017 بعملية رصد لأحد أفراد عصابات سرقة السيارات ، ومن خلال تنفيذ عملية نوعية، تمكنت من توقيفه في محلة صحراء الشويفات، وضبطت بحوزته مسدس حربي، ويدعى:

ع. ز. (مواليد عام 1976، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعدّة عمليات سرقة سيارات ضمن محافظتي جبل لبنان وبيروت، كما اعترف بالتخطيط للقيام بعمليتي سلب بقوة السلاح، الأولى كانت ستطال صاحب مدرسة في بلدة تعلبايا البقاعية، والثانية كانت ستستهدف أحد الأشخاص الذين يقومون بنقل الأموال في محلة جسر الدورة.

كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب خمس بلاغات وأحكام عدلية بجرائم سرقة سيارات وسرقة والتخطيط لعمليات سلب بقوة السلاح ونقل أسلحة وذخائر حربية.

أحيل الموقوف مع المضبوط إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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