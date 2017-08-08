والد يعاقب ولده بطريقة غير إنسانية on August 8, 2017

صــدر عــن المديرية العامـة لقـوى الأمــن الداخلي – شعبة العلاقـات العامـة

البلاغ التالي:

الساعة 17.40 من تاريخ 7/8/2017 أبلغت شرطة بلدية بعبدات عناصر فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي، أن قاصراً مقيداً بجنزير حديدي وقفل من قبل والده، وهو موجود في حديقة أحد المنازل في بلدة بعبدات، حيث يعمل الوالد بصفة “ناطور”.

على الفور وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ مداهمة المكان وتحرير القاصر من قيده، وتبيّن انه يدعى: – ر. ن. (مواليد عام 2006، سوري)

بعدها جرى إحضاره إلى مركز الفصيلة، حيثُ قُدّمت له العناية اللازمة، ومن ثم سُلّم إلى إحدى الجمعيات في المنطقة، وذلك بالتنسيق مع مكتب حماية الأحداث.

كما جرى إحضار الوالد- ع. ن. (مواليد عام 1980)، الذي أفاد بأنه يقوم بمعاقبة ابنه كونه لا يعمل، ويريده أن يصبح رجلاً قوياً وصلباً، على حدّ تعبيره، ولا يزال التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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