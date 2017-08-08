طقس لبنان غائم من دون تعديل في درجات الحرارة on August 8, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر وسوء الرؤية أحيانا، ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:طقس صيفي رطب وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة المقبلة من الخليج.

-الطقس غدا:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر وسوء الرؤية أحيانا، يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات وضباب على الجبال أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 35 درجة، فوق الجبال من 20 الى 29 درجة، في الأرز من 20 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 39 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، غربية الى جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%

-حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 30 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05:55 ساعة غروب الشمس: 19:29

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