شعبة المعلومات تحبط محاولة إدخال كوكايين عبر المطار وتوقف المهربين on August 8, 2017

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بناءً على معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى

الامن الداخلي، حول قيام شخصين بالتخطيط لتهريب كمية من مادة الكوكايين من البرازيل إلى لبنان، وبالتنسيق في ما بين الشعبة المذكورة وسرية المطار التابعة لوحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، ومصلحة جمارك المطار في المديرية العامة للجمارك، تم توقيفهما صباح اليوم 8/8/2017 أثناء وصولهما من البرازيل، وهما كل من:

– ك. ط. (مواليد عام 1982، لبنانية)

– م. ر. (مواليد عام 1988، فنزويللي – سوري).

وضُبط بحوزتهما مجسّمات مصنوعة من مادة الكوكايين على شكل: “تمثال” و”منفضة” و”شمعدان” عدد /3/ بأشكال مختلفة.

تجدر الإشارة إلى انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التنسيق مع المديرية العامة للجمارك في هذا المجال، إذ سبقتها عدّة عمليات كان آخرها بتاريخ 18/7/2017، حيث جرى ضبط خزنة حديدية تحتوي على حوالي /300/ ألف حبة مخدّرة نوع “كبتاغون”.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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