رسالة عن “الجنس اللطيف” تطيح بأحد موظفي جوجل خارج وادي السليكون.. فكيف برَّرت الشركة قرارها؟ on August 8, 2017

أقالت شركة جوجل موظفاً كتب مذكرةً داخلية، أرجعت التفاوت بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا إلى فروق بيولوجية.

وأكد جيمس دامور، المهندس الذي كتب المذكرة إقالته، قائلاً في رسالة أرسلها لرويترز عبر البريد الإلكتروني، أمس الاثنين 7 أغسطس/آب 2017، إنه أقيل “لتكريسه الصور النمطية عن الجنسين”.

وقال دامور إنه يستكشف كل صور الإنصاف القانوني الممكنة.

وقالت جوجل إنها لا يمكنها الحديث عن حالات فردية للعاملين.

وكتب جيمس في مذكرة داخلية للشركة الأسبوع الماضي “يرجع جانب من الاختلاف في توزيع التفضيلات والقدرات بين الرجال والنساء إلى أسباب بيولوجية وقد تفسر هذه الفروق لماذا لا نرى تمثيلاً متساوياً للنساء في قطاع التكنولوجيا وفي القيادة”.

وقال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل، في رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز يوم الإثنين: “تنتهك أجزاء من المذكرة مدونة السلوك الخاص بنا، وتتجاوز الحد بتعزيز صور نمطية للجنسين ضارة في أماكن العمل التابعة لنا”.

وأشعلت المذكرة نقاشاً محتدماً بخصوص معاملة المرأة في وادي السيليكون، الذي يهيمن عليه الرجال، والذي تأجج على مدى شهور بعد فضائح تحرش في شركة أوبر تكتولوجيز وفي عدد من الشركات.

وأرسل دانييل براون، نائب رئيس جوجل لشؤون التنوع مذكرة للرد على الغضب، قائلاً إن مذكرة المهندس “عززت افتراضات غير صحيحة بخصوص النوع الاجتماعي”

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