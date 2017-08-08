الشاب أ. ط. توفي نتيجة حادث صدم في ضهر العين وليس أثناء محاولته الفرار من أمام حاجز on August 8, 2017



صدر عـــن المــديــريــة الــــعامـة لـقـوى الأمـن الداخلي ــــــ شعـبـة العلاقـات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 8/8/2017 تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشاب ا. ط. نتيجة تعرضه لحادث صدم في منطقة ضهر العين، صباح تاريخ 7/8/2017، وذلك أثناء محاولته الهروب من حاجز لقوى الامن الداخلي، خوفاً من ضبط دراجته الآلية.



التعليقات

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، توضح ما يلي:أولاً: بتاريخ 7/8/2017 لم يكن هناك أي حواجز في منطقة ضهر العين، كما لم تجرِ أي عملية مطاردة في المحلة المذكورة، وإن الشاب أ. ط. (مواليد عام 1990، لبناني) توفي نتيجة حادث صدم سيارة نوع “رانج روفر” لون زيتي بقيادة ر. ح. (مواليد عام 1970، لبناني)، وقد أجري تحقيق عدلي في مخفر ضهر العين وأوقف السائق الصادم، بناءً على إشارة القضاء المختص.ثانياً”: تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوسائل الإعلام، ولا سيّما مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والموضوعية وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة.