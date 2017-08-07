ورد الآن
الرئيسية » أمن وحوادث, مميز » مفرزة استقصاء بيروت اوقفت عددا من الاشخاص المطلوبين

مفرزة استقصاء بيروت اوقفت عددا من الاشخاص المطلوبين

on August 7, 2017

افيد ان دوريات من مفرزة استقصاء بيروت اوقفت عددا من الاشخاص المطلوبين وهم :فصيلة الروشة : أ . ن . ب . لبناني , مطلوب بموجب بلاغ إلقاء قبض بجرم محاولة سرقة ومذكرة توقيف بجرم سرقة وخلاصة حكم بجرم محاولة سرقة تقضي بالسجن مدة سبع سنوات عقوبة ايضافية اشغال شتقة مؤقتة.

فصيلة ميناء الحصن : أ . ت . أ . لبناني,مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة.

فصيلة ميناء الحصن : ه . ع . ح . لبناني. مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سكر ظاهر.

فصيلة طريق الشام : ع . خ . م . سوري , مطلوب بجرم مخالفة أنظمة السير.

فصيلة الأشرفية : ر . س . ع . لبناني , مطلوب بجرم فرار من الجيش صادر عن إستقصاء الجيش و خلاصة حكم بجرم فرار من الجيش تقضي بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

فصيلة الطريق الجديدة : ع . ع . ت . ح . لبناني. مطلوب بموجب قرارين جزائيين بجرم مخالفة أنظمة السير وقرار جزائي بجرم وقوف ممنوع.

فصيلة الروشة : ي . أ . م . ح . فلسطيني. مطلوب بجرم مخالفة أنظمة السير.

فصيلة الروشة : أ . ع . ح . فلسطيني , مطلوب بجرم مخالفة أنظمة السير.
فصيلة البرج كل من : أ . ح . ح . لبناني. مطلوب بموجب قرارين جزائيين بجرم سرعة زائدة وقرارين جزائيين بجرم مخالفة أنظمة السير وقرار جزائي بجرم سكر ظاهر – ع . ح . ح .لبناني , ضبط بحوزتهما مادة الكوكايين.

فصيلة رأس بيروت : خ . ك . ج . لبناني. مطلوب بموجب قرارين جزائيين بجرم سرعة زائدة وقرار جزائي بجرم مخالفة أنظمة السير.

فصيلة رأس بيروت : ه . م . خ . سوري , قيادة دراجة نارية مسروقة.

فصيلة ميناء الحصن : م . ع . أ . ن . لبناني , مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة أنظمة السير.
فصيلة الروشة كل من : و . ف , م . لبناني – ه . ه . ش . لبناني , حيازة مادة حشيشة الكيف.

وتم توقيف 9 دراجات نارية مخالفة، و6 سيارت مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت .

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com