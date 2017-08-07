مفرزة استقصاء بيروت اوقفت عددا من الاشخاص المطلوبين on August 7, 2017

افيد ان دوريات من مفرزة استقصاء بيروت اوقفت عددا من الاشخاص المطلوبين وهم :فصيلة الروشة : أ . ن . ب . لبناني , مطلوب بموجب بلاغ إلقاء قبض بجرم محاولة سرقة ومذكرة توقيف بجرم سرقة وخلاصة حكم بجرم محاولة سرقة تقضي بالسجن مدة سبع سنوات عقوبة ايضافية اشغال شتقة مؤقتة.

فصيلة ميناء الحصن : أ . ت . أ . لبناني,مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة.

فصيلة ميناء الحصن : ه . ع . ح . لبناني. مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سكر ظاهر.

فصيلة طريق الشام : ع . خ . م . سوري , مطلوب بجرم مخالفة أنظمة السير.

فصيلة الأشرفية : ر . س . ع . لبناني , مطلوب بجرم فرار من الجيش صادر عن إستقصاء الجيش و خلاصة حكم بجرم فرار من الجيش تقضي بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

فصيلة الطريق الجديدة : ع . ع . ت . ح . لبناني. مطلوب بموجب قرارين جزائيين بجرم مخالفة أنظمة السير وقرار جزائي بجرم وقوف ممنوع.

فصيلة الروشة : ي . أ . م . ح . فلسطيني. مطلوب بجرم مخالفة أنظمة السير.

فصيلة الروشة : أ . ع . ح . فلسطيني , مطلوب بجرم مخالفة أنظمة السير.

فصيلة البرج كل من : أ . ح . ح . لبناني. مطلوب بموجب قرارين جزائيين بجرم سرعة زائدة وقرارين جزائيين بجرم مخالفة أنظمة السير وقرار جزائي بجرم سكر ظاهر – ع . ح . ح .لبناني , ضبط بحوزتهما مادة الكوكايين.

فصيلة رأس بيروت : خ . ك . ج . لبناني. مطلوب بموجب قرارين جزائيين بجرم سرعة زائدة وقرار جزائي بجرم مخالفة أنظمة السير.

فصيلة رأس بيروت : ه . م . خ . سوري , قيادة دراجة نارية مسروقة.

فصيلة ميناء الحصن : م . ع . أ . ن . لبناني , مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة أنظمة السير.

فصيلة الروشة كل من : و . ف , م . لبناني – ه . ه . ش . لبناني , حيازة مادة حشيشة الكيف.

وتم توقيف 9 دراجات نارية مخالفة، و6 سيارت مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت .

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