تعميم صورة موقوفين اعترفا بقيامهما بعمليات نشل on August 7, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 05/08/2017 وفي محلة حارة حريك ونتيجة للمتابعة والرصد تمكنت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي من توقيف كل من:

– ح. ش (مواليد عام 1990، لبناني)

– ح. ج ( مواليد عام 1999، لبناني)، وضبط بحوزتهما كمية من المخدرات.

وبالتحقيق معهما اعترف الاول بارتكاب عملية نشل في محلة اوتوستراد هادي نصرالله بتاريخ 5/08/2017، فيما أكد الثاني حصول هذه العملية. وتعرف عليهما شخص كانا قد نشلا منه هاتفه الخلوي واتخذ بحقهما صفة الادعاء الشخصي.

لذلك تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز مفرزة إستقصاء جبل لبنان الكائن في محلة فرن الشباك ثكنة الشهيد الرائد بيار غاوي، أو الإتصال على الأرقام : 292923/01، 292898/01 292921/01 تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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