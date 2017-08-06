ما الذي حدث قبل الانفجار العظيم؟ on August 6, 2017

يحمل مصطلح الانفجار العظيم أكثر من مفهوم؛ فما يعنيه أكثر علماء الفلك حين يشيرون إلى نظرية الانفجار العظيم هو الفكرة التي تقول بأن العالم يتمدد، وذلك وفقا لما اكتشفه إدوين هابل Edwin Hubble للمرة الأولى في العام 1920 – أنّ العناقيد المجريّة البعيدة تتباعد عن بعضها البعض بسرعة تتزايد باستمرار. وهذا يوحي بأن الأشياء في الكون كانت في الماضي أقرب إلى بعضها البعض، وأن الكون كان أكثر انضغاطا وكان أكثر سخونة وكثافة، وأنه يتّجه لأن يكون مستقبَلا أقل سخونة وكثافة.

إلا أن هنالك كثير من الخيارات ضمن هذه الصورة. أوّلها هو أن تعود إلى الماضي متتبعا الكون إلى زمن أبكر فأبكر، حينما كان أسخن وأكثف، إلى أن تصل إلى زمن كانت الكثافة ودرجة الحرارة فيه لا نهائيتين، هذا إن كنت مقتنعاً بصحة حساباتك. إنّ معادلة آينشتاين عن الجاذبية تمنحك وسيلة لحساب متى حدثت هذه الحالة اللانهائية: منذ 13.7 مليار سنة مضت فقط. هذا مدهش جدا، لأنك تستطيع التجول في أرجاء إسكندنافيا وسكوتلاند والتقاط حجارة يبلغ عمرها 3 بلايين سنة. نحن نعتقد أن عمر مجموعتنا الشمسية برمتها هو 4.6 بليون سنة تقريبا. لذا، فمن الواضح أننا قريبون جدا لما يبدو أنه بداية كل شيء.

هنا يبدأ العلماء بالقلق. إذ أن التنبؤ بأنّ شيء ما لا متناه، هو غالبا إشارة إلى أنّ النظرية التي تستند إليها للوصول إلى هذا التنبؤ قد بلغت أقصى حدود قدرتها على التطبيق. على سبيل المثال، تخيل أنك مختص بالديناميكا الهوائية وترغب في التنبؤ بسرعة تدفق هوائي. إذا كان نموذجك بسيطا، أي أنه يتجاهل احتكاك الهواء، على سبيل المثال، فربما تنبأ بأن شيء ما يتغير بسرعة لا نهائية في زمن متناه. ولكن المختصين بالديناميكا الهوائية لن يصدقوا أن هذا ما يحدث في الواقع حقا. بل أنهم سيعتبرون هذا التنبؤ مؤشرا على حاجتك للعودة إلى المربع الأول لتحسين نموذجك شيئا ما، على سبيل المثال، من خلال تضمينه احتكاك الهواء. وعندما تحل المعادلة بعدها، ستجد أن الأشياء تتغير بسرعة كبيرة جدا، ولكن ليس بسرعة لا نهائية. وهكذا، فإن ما يَجّدُ علماء الكونيات في العمل عليه اليوم، هو أمكانية توسعة نظرية آينشتاين في الجاذبية، لتشمل نظرية الكم، التي بوسعها أن تقدم وصفا أكثر دقة للبداية الظاهرة للكون. وليس هناك اتفاق على كيفية القيام بذلك: هذا الأمر هو على حافة الأبحاث الحالية تماما. لقد تنبأ بعض المنظرين بأن الكون ليس له بداية على الإطلاق، ولكنك إذا ما تتبعته في الماضي، فإنه سيرتد في نهاية الأمر، مثل الكرة تقريبا، إلى حالة سابقة كان منقبضاً فيها. وربما كان الكون يعمل بشكل دوري –ينقبض ثم يتمدد ثم ينقبض مرة أخرى- أو ربما كان يرتد نحو التمدد مرة واحدة فقط ثم يستمر في التمدد إلى الأبد. الاحتمال الآخر، هو أن يكون الكون قد بدأ في حالة ما من الثبات غير مثيرة للاهتمام، ثم بدأ في التمدد نتيجة لتأثير التقلبات الكمومية. إذن، هناك بداية للتمدد، في هذه السيناريو، ولكنه ليس من الضروري أن تكون للكون نفسه بداية. الكون المتضخم هناك أيضا احتمالات أخرى أكثر غرابة بكثير ظهرت للعيان خلال العقد الماضي، وهي عادة ما ترتبط بفكرة الكون المتعدد (multiverse). ربما كان عالمنا واحد من عدة عوالم ممكنة. أو، بتحديد أكبر: ربما كان الجزء الخاص بنا من الكون يعمل بشكل مختلف عن الأجزاء الأخرى من الكون. تخيل كونا يتمدد بطرق متعددة وفي أماكن متعددة. وأنه بارد نوعا ما في بعض الأماكن، مثل الأماكن التي نحيا فيها، ولكنه ربما كان أكثر حرارة في مناطق أخرى. وربما كان في حالة انقباض عوضا عن التمدد. إذا كان الكون لا نهائي، فلن يكون هناك حد لكم تنوع الاحتمالات.

لقد ظهر هذا النوع من السيناريوهات عن نظرية تسمى نظرية الكون المتضخم (inflationary universe)، التي تفسر على نحو ملائم كثيرا من الخواص التي ندرك اتسام الجزء الظاهر من كوننا بها. تقضي هذه النظرية بأنه في الزمن الماضي السحيق جدا كانت هناك فترة زمنية قصيرة تسارع فيها تمدد الكون. وهذا يؤدي إلى معدل تمدد مقارب جدا للمعدل الذي نشهده اليوم، كما أنها تميل إلى الجزم في تنبؤاتها بشأن التقلبات الصغيرة والتغيرات في الكثافة ودرجة الحرارة التي يجب أن ندركها اليوم، والتي تحول بعضها إلى مجرات ونجوم. يمكننا فحص هذه النظرية بواسطة ما ترصده الأقمار الصناعية، وقد اجتازت كل الاختبارات التي أجريناها عليها حتى الآن؛ هناك توافق جيد جدا بين المشاهدات والنظرية.

إلا أن هناك توسعة لنظرية التضخم أكثر إثارة للجدل. إذ انها ترى وجوب تأثير الدفقة الأولى من التمدد المتسارع على الأجزاء المختلفة من الكون بطرق مختلفة. فإذا استطعنا رؤية الكون على بعد كاف، فسوف ننتهي إلى رؤية مناطق ذات كثافة مختلفة، مع بنية مختلفة عما نشاهده في جوارنا (يبلغ حجم جوارنا نحو 14 بليون سنة ضوئية) نتجت عن التمدد المتسارع للجزء الخاص بنا من الكون. العوالم الفقاعية المتعددة الحيثية التالية لنظرية التضخم، والتي اكتشفها علماء الكونيات، هي أن الاندفاع المبكر للتمدد يستطيع أن يصير دائما ذاتيا في كل قطعة من الكون. وهكذا، فإن كل قطعة ستندفع، وستحتوي في داخلها على قطعة أخرى ستندفع هي الأخرى مجددا. الأمر أشبه برغوة من الفقاقيع تصنع كل فقاعة فيها مزيدا من الفقاقيع التي تتمدد بدورها. يجب عليك أن تتصور كل فقاعة في الرغوة وكأنها الجزء الظاهر اليوم من كوننا كله. ولو استطعنا النظر إلى خارج الفقاعة، فسوف نتمكن من النظر إلى داخل فقاعة أخرى من الرغوة حيث الظروف مختلفة. عوالم متعددة فقاعية متمددة. ومن الأمور المذهلة عن عملية توليد الفقاعات هذه، هو أنها عملية ليست بحاجة إلى بداية أو نهاية، ومن المؤكد تقريبا أنها بلا بداية. في الواقع، إن المعادلات التي تصف ذلك تتوقع أنه لايوجد نهاية، ويكاد يكون من المؤكد أنه لايوجد بداية. إلا أن كل فقاعة بمفردها، مثل تلك التي نوجد بها لها بداية، وربما كانت لها نهاية أيضا. وفجأة، صار للسؤال عما إذا كانت للكون بداية إجابة أكثر تعقيدا نوعا ما. إن الأمر أشبه بطول عمر الجنس البشري؛ لكل فرد طول عمر منتهٍ محدد، لكن عمر الجنس ككل هو أكبر بكثير. إذن، فالإمكانية الجديدة التي نشأت، هي أن ربما صار الكون مختلفا جدا إذا نظرنا إليه من مقياس على فدر كاف من الكبر، وأن تاريخه معقد جدا. قبل البداية الظاهرة للجزء الخاص بنا من الكون، كان لا بد من وجود “رغوة” كمومية لا تحتوي فقاعتنا، لكنها احتوت كثير من الفقاعات الأخرى، التي ربما كانت مختلفة جدا في بنيتها. أعتقدُ أن نظرية الكون المتضخم تنطوي على جزء كبير من الحقيقة، لأن تنبؤاتها كانت على قدر فائق من التوافق مع مشاهداتنا. ولذلك فإنه لدينا ثقة في أن الجزء الخاص بنا من الكون قد مر باندفاع التمدد هذا. فقاعتن.



تتنبأ نظرية فقاعة الكون بأن الفقاعات المتضخمة ربما كانت مختلفة جدا عن بعضها البعض، وهناك فقط بعض الفقاعات التي من المحتمل أن نتمكن من التواجد فيها. على سبيل المثال، تلك التي تستمر لثانية واحدة فقط، لا تصلح؛ لا يمكننا أن نتواجد إلا في فقاعة معمّرة تدوم لعشرة مليارات سنة على الأقل لتصير كبيرة حقا. وذلك لأن هناك حاجة للوقت من أجل تشكيل النجوم، وللنجوم من أجل توفير عناصر مثل الكربون والنيتروجين والأكسجين لكي تُمكّن الأشياء المعقدة كالحياة من التطور. يجب أن نكون في فقاعة كبيرة باردة وقديمة نوعا ما. هنالك مشكلة مثيرة بلا حل، وهي العمل على استخراج احتمالات الحصول على فقاعات ذات خصائص معينة. فما هو احتمال أن تحصل على فقاعة قديمة وكبيرة من النوع الذي تحتاجه للحياة؟ هل هو أمر غير وارد بشكل غريب، أم أنه محتمل إلى حد ما فعلا، أو أنه أمر بين هذا وذاك؟ هذه واحدة من تلك المشاكل التي نأمل في أن تُحَل قريبا. في الحقيقة، إن صياغة الاحتمالية في هذا الوضع الكوني، هي مشكلة رياضية.

الفقاعات الاخرى

هناك سؤال آخر مثير للاهتمام، وهو كيف يمكننا على اختبار ما إذا كانت كل الفقاعات الأخرى موجودة. فنحن لا نستطيع رؤيتها، لأنها تقع وراء الأفق المرئي من الكون على بعد 14 مليار سنة ضوئية. هذا سؤال فلسفي مماثل تقريبا لسيناريو من الخيال العلمي. بما أننا لا نستطيع رؤية فقاعات أخرى، فهل ينبغي أن نسمح لها بأن تكون جزءا من تصورنا للكون على الإطلاق؟ في ثلاثينيات القرن العشرين كان هنالك جدل كبير حول ما إذا كان من الواجب أن تستند فلسفة العلم إلى التحقق: أي أنك تتنبأ بشيء ما، ثم تجري تجربة لاختبار ما إذا كنت قادرا على التحقق من تنبؤك ومن النظرية. وسرعان ما فقدت هذه المقاربة حظوتها: إذا تنبأت نظريتك بأن كل التفاح أخضر، ولم تجد إلا تفاحا أخضرا، فإن هذا لا يثبت صحة نظريتك. فربما كان هناك تفسير آخر ما مختلف تماما عن نظريتك، إذ لماذا يبدو كل التفاح أخضر، أو ربما أنك لم تعثر على تفاح أحمر بعد. عوضا عن ذلك، يركز الفلاسفة أمثال كارل بوبر على النقض؛ إذا نقضت نظريتك، أي إذا وجدت تفاحة حمراء فسيمكنك حينها إلغائها حتما، وربما كان بوسعك إلغاء نظريات أخرى كثيرة كذلك. ليس بوسعنا التحقق من وجود فقاعات أخرى، ولكن ربما ما زال بوسعنا أن ننقض النظرية. وإذا كانت هناك فقاعات أخرى، فربما كانت هناك ميزة معينة يمكن إدراكها، هي نفس الميزة في كل فقاعة. وبالتالي، إن لم ندرك هذه الميزة في فقاعتنا، فستُنقَض النظرية. وعليه، فحتى لو لم نستطع رؤية فقاعات أخرى، فما زال من الممكن تصور أننا نستطيع اختبار نظريتنا، لأنها قد تخبرنا شيئا ما عن كل الفقاعات. وربما كان هذا أفضل ما يمكننا أن نأمل به. عن المؤلف جون دي. بارو، هو مختص في علم الكونيات ويعمل على تاريخ الكون المبكر وبُنيته الضخمة، لدى جامعة كامبردج. وقد ألف مجموعة من كتب العلوم الشعبية، وهو مدير مشروع رياضيات الألفية، الذي تشارك فيه مجلة Plus.

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