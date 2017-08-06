قوى الأمن: توقيف لبناني و3 مصريين بجرائم ترويج المخدرات وتعاطيها on August 6, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“الساعة 19,30 من تاريخ 5/8/2017 وفي بلدة الزرارية الجنوبية، وأثناء قيام قوة من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب، تؤازرها دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بمهمة توقيف أحد المطلوبين الخطرين بجرم تجارة وترويج المخدرات، ولدى مشاهدته القوة أطلق باتجاهها النار من مسدسه الحربي ولاذ بالفرار نحو بساتين البلدة على متن سيارته، ما اضطر العناصر إلى الرد بالمثل على مصادر النيران ومطاردته، فاصطدمت سيارته بعامود كهرباء، عندها ترجل من السيارة محاولا الفرار، فألقي القبض عليه، ويدعى ل. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)

تبين أنه يوجد بحقه /12/ مذكرة وحكم قضائي بجرائم: مخدرات، سلب، سرقة، أسلحة، تعاطي المخدرات ومعاملة عناصر عسكرية بالشدة. كما تم ضبط السيارة نوع فورد لون أبيض تحمل لوحة تسجيل مزورة، إضافة إلى ضبط المسدس وهو نوع هريستال، وحوالي /80/ غ. من مادة السلفيا المخدرة، موضبة داخل سبعة أكياس صغيرة من النايلون، ومعدة للترويج.

وبالتاريخ ذاته، وفي محلة ذوق مكايل، أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، شخصين من التابعية المصرية بجرم ترويج وتعاطي المخدرات، وهما:

– م. م. (مواليد عام 1980)

– أ. م. (مواليد عام 1991)

وضبطت بحوزة الأول /1467/ غ. من مادة حشيشة الكيف و /1883/ حبة من الحبوب المخدرة نوع “ترامادول”.

كذلك أوقف المكتب المذكور في محلة أنطلياس، المدعو:

– ع. أ. ح.(مواليد عام 1998، مصري) بجرم ترويج المخدرات، وضبط بحوزته /40/ حبة مخدرة نوع “ترامادول”.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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