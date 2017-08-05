جريمة أخرى.. هكذا قُتل العميد المتقاعد أحمد فقيه وزوجته! on August 5, 2017



كانت بيروت على موعد منتصف الليلة الماضية مع جريمة نكراء ذهب ضحيتها العميد المتقاعد أحمد فقيه وزوجته غادة فيما أصيبت ابنتهما ديانا بكسور في قديمها.

أما القاتل كما تردد فهو معاون أول متقاعد “ج. غ” وسبب الجريمة خلاف على أحقية مرور.

وفي تفاصيل الجريمة أن العميد المتقاعد والمعاون أول المتقاعد تلاسنا حول أحقية المرور في شارع اللمبي بمنطقة الحمرا ببيروت ليتطور هذا التلاسن مما دفع الجاني الى دهس العميد وزوجته وابنته ليتم نقل الضحايا الى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، فيما عملت القوى الأمنية على توقيف الجاني.

التعليقات