توقيف شخص في الضاحية الجنوبية بجرم سلب منتحلا صفة حزبية on August 5, 2017

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

البـــلاغ التالــــي:

بناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام شخص بعمليات سلب تطال أشخاص سوريين والاستيلاء على أجهزتهم الخلوية ومن ثم ابتزازهم، ولاسيما ضمن منطقة الضاحية الجنوبية.

بتاريخ 4/8/2017، ونتيجة للمتابعة الحثيثة والرصد، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه به في محلة حي السلّم، وهو:



التعليقات

ع . د. (مواليد عام 1997، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وقد تعرف إليه (ع. ش.) وهو أحد الأشخاص السوريين الذين وقعوا ضحيّة أعماله، وكان الفاعل­ _ وبعد انتحاله صفة حزبية_ قد سلب منه هاتفه وهاتف شقيقته بتاريخ 27/7/2017 ، وقد اتخذ صفة الإدعاء الشخصي ضدّه.أحيل الموقوف الى مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.