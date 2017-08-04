منظمة ملكة جمال العراق تعلن اسباب تجريد “فيان السليماني” من لقبها on August 4, 2017

اربيل (كوردستان24)- قالت منظمة ملكة جمال العراق إنها قررت تجريد الكوردية فيان السليماني من لقبها كملكة جمال العراق لعام 2017 وذلك بسبب مخالفتها احدى قواعد المسابقة.

وفازت فيان السليماني بلقب ملكة جمال العراق للعام 2017 في مسابقة أقيمت في شهر ايار مايو الماضي في العاصمة العراقية بغداد.

وترعرت الفتاة الكوردية في بغداد لكنها تتحدر من السليمانية اصلا وتبلغ من العمر 23 وهي متخرجة من كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية.

وقالت منظمة ملكة جمال العراق في بيان إنها قررت تجريد فيان من لقبها بسبب مخالفتها للقاعدة الرابعة من المسابقة والتي تشترط على المتسابقة بأن لا تكون متزوجة أبدا.

وجاء في البيان ان فيان ابلغت المنظمة أثناء التسجيل بـ”أنها كانت مرتبطة بخطوبة تم فسخُها ولكن في الحقيقة كأنها مرتبطة بعلاقة زواج وهي الآن مُنفصلة أو مطلقة”.

وتابعت “كما اكتشفت المنظمة أن الآنسة فيان كانت متزوجة من شخص يدعى طالب عزيز حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهوية الأحوال الشخصية الخاصة بها ومكتوب على الحالة أنها متزوجة بينما أثناء التسجيل أحضرت جوازها حيث لم يكن مذكوراً كونها متزوجة”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في هذه الحالة فأن الآنسة سليماني قد خالفت قواعد المنظمات الدولية التي تحظى منظمة ملكة جمال العراق برخص منها”.

وفيما يتعلق بلقب هذا العام، قالت المنظمة في بيانها إنه “سيبقى مجرداً حتى إختيار متسابقة مناسبة تمثل العراق في المسابقات الدولية لعام 2017”.

وعبرت المنظمة عن اسفها لما حصل وقالت إنه لن يتكرر مستقبلا.

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