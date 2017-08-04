مستشفى رفيق الحريري: نتعاون مع القضاء لإجلاء حقيقة ملف رئيسة قسم الصيدلة on August 4, 2017

صدر عن إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي البيان الآتي: “يهم إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي أن توضح ما يلي، بالنسبة الى قضية رئيسة قسم الصيدلة السابقة، والتي أصدرت الهيئة العليا للتأديب حكما بعزلها من وظيفتها:

– اكتشفت الادارة العامة السابقة لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي مخالفات مالية وادارية في قسم الصيدلة، مما دفعها في ذلك الحين الى إجراء تحقيق داخلي، ثم أحيل الملف على التفتيش المركزي وتم وقف رئيسة قسم الصيدلة السابقة عن العمل منذ سنة 2009.

– إن الادارة العامة على تعاون كامل مع القضاء اللبناني بشأن هذا الملف، إجلاء للحقيقة كاملة، وهي تؤكد أن جميع الادوية المستخدمة في المستشفى صالحة ومرخصة من وزارة الصحة العامة، كما تؤكد قيام فريقها الطبي والتمريضي بكل الإجراءات اللازمة لحصول المريض على العناية الصحية والعلاج المناسبين، وانها لن تتوارى عن القيام بواجباتها في تلبية الحاجات الصحية لمراجعيها”.



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