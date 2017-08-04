لاجئون سوريون يتعرضون للإهانة على يد جنود أتراك on August 4, 2017



قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن اللاجئين السوريين تعرضوا للإهانة والاساءة من قبل جنود أتراك، وذلك خلال محاولتهم عبور الحدود السورية- التركية. إعلان

ونشرت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكتروني، صوراً لمجموعة من الرجال السوريين يرتدون ملابس داخلية نسائية، مشيرة إلى أنهم أُجبروا على ارتدائها. وأشارت الصحيفة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لثلاثة رجال، يُزعم أنهم سوريين، كانوا مرتدين ملابس داخلية نسائية ذات ألوان زاهية، وعلى جسدهم آثار كدمات، وسحجات. ولفتت إلى أن هذه الواقعة وقعت على الحدود بين البلدين، بعد عدة أيام من انتشار تقارير عن إلقاء القبض على جنود أتراك بتهمة الإساءة للاجئين السوريين. بحسب الصحيفة، فإن الصحفي السوري أحمد الخطيب، نشر الصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحققت انتشارا كبيرا. وكتب مُعلقا عليها: “مجددا.. الجنود الأتراك يسيئوا للسوريين الذين يحاولون عبور الحدود”. وانتشر مقطع فيديو نشرته “منظمة الشباب المدني السوري”، الأسبوع الماضي، لعناصر ترتدي زيا عسكريا قالت إنهم جنود أتراك، يعذبون ويهينون لاجئين سوريين، كانوا يحاولون عبور الحدود بين البلدين. ويظهر في الفيديو الجنود، الذين قيل إنهم أتراك، يركلون ويضربون اللاجئين. يُذكر، أن هناك 2.9 مليون لاجئ سوري في تركيا، بحسب تقديرات المنظمات الحكومية، وأغلبهم يعيشون حياة طبيعية بين الأتراك، ويرفضون العيش في معسكرات ومخيمات اللاجئين. وكانت أنقرة من بين البلدان التي فتحت بابها على مصرعيه أمام السوريين، في السنوات الأولى من النزاع السوري، الذي بدأ عام 2011، إلا أنها شددت سياستها المتعلقة باللاجئين بعد فترة، وفرضت الكثير من القيود على الحدود، لمنعهم من العبور.

التعليقات