توقيف عصابة لترويج حبوب الكبتاغون في البقاع on August 4, 2017

افيد ان المديرية العامة لامن الدولة في البقاع اوقفت ليل امس عصابة لترويج حبوب الكبتاغون في البقاع الاوسط، وتحديدا بين النازحين السوريين وهو غير معد للتصدير الى الخارج.

وقد تبين ان عناصر العصابة هم من المنشقين عن الجيش السوري ، وهربوا الى لبنان وعمدوا الى الاتجار بحبوب الكبتاغون وتسويقها بين النازحين وابناء البقاع في مدينة زحلة وقرى سعدنايل برالياس وتعلبايا وقب الياس وسواها من القرى الاخرى.

وتم ضبط 2000 حبة على اثر مداهمة احد المشاريع العمرانية في زحلة ضمن النطاق العقاري لحي الكرك واعترف الموقوفون بوجود اكثر من 70 الف حبة اخرى مخبأة.

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