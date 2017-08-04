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اندلاع النيران داخل مخيم للاجئين السوريين في حوش الرافقة

on August 4, 2017

أخمدت عناصر من الدفاع المدني بتاريخ ٤/٨/٢٠١٧ عند الساعة ١٩:٠٠ حريقاً اتى على خيمة للنازحين السوريين في حوش الرافقة-بعلبك. سرعة التدخل ساهمت في محاصرة النيران ومنعها من الامتداد الى بقية الخيم المجاورة لرقعة الحريق. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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