اندلاع النيران داخل مخيم للاجئين السوريين في حوش الرافقة
on August 4, 2017
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أخمدت عناصر من الدفاع المدني بتاريخ ٤/٨/٢٠١٧ عند الساعة ١٩:٠٠ حريقاً اتى على خيمة للنازحين السوريين في حوش الرافقة-بعلبك. سرعة التدخل ساهمت في محاصرة النيران ومنعها من الامتداد الى بقية الخيم المجاورة لرقعة الحريق. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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