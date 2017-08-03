هل يحكم سوريا “حافظ أسد” جديد on August 3, 2017

تردد في الأونة الأخيرة إسم نجل الرئيس السوري “حافظ بشار الاسد” خصوصا بعد مشاركته في الأولمبياد الدولي للرياضيات بالبرازيل. هناك من ريو دي جانيرو

دخل نجل الأسد على خط التصريحات السياسية الخاصة بسوريا، بعد اقتصار دوره في السنوات الماضية على الظهور في اللقاءات التي تقيمها والدته في العاصمة دمشق.

وفي مقابلة مع صحيفة “غلوبال” البرازيلية كرر حافظ عبارات والده نفسه كـ “إسترجاع أراضي الوطن من الغزاة”، و”الوحدة بين الشعب والحكومة لمواجهة الإرهاب”، و”الحرب التي تعصف بسوريا ليست أهلية ” ما بدا للبعض أنه نوع من التمهيد لدور سياسي له في مستقبل سوريا.

وتحدث بعض الخبراء عن 4 مؤشرات على خطة ممنهجة لتلميع صورة الإبن البكر للرئيس السوري الذي حمل إسم جده، مع بروز إسمه بشكل كبير عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.

وبحسب متابعين، يبدو أن الاهتمام به يأتي ضمن خطة مرسومة بعناية لتعريف المجتمع السوري والدولي بحافظ الصغير، والذي يطلق بعض الناس عليه لقب “القائد المؤسس”.

لمع إسمه في المقدمة… لكنه فشل

فنتيجة الأسد الإبن في الأولمبياد جاءت أكثر من مخيبة للأمال، فقد حاز على المرتبة الأخيرة بين أعضاء الفريق السوري والمرتبة 528 بين جميع المتنافسين البالغ عددهم 615 متنافس، وأجاب على ما نسبته 14% فقط من الأسئلة التي وجهت إليه، بينما حقق مواطنه مارك جبور المرتبة الأولى بين اعضاء الفريق السوري، ورغم ذلك هناك تعتيم كبير على جبور فيما حصل إبن الأسد على إهتمام وسائل الإعلام كافة خصوصاً السورية منها.

التركيز على إظهار تواضعه

ولم تفوت وسائل الإعلام المؤيدة فرصة إستخدام مشاركة حافظ في المسابقة لإظهاره كشخص عادي وتلميع صورة الأسد الأب والعائلة من خلاله.

وحرصت وسائل الإعلام على إظهار الشاب ذات الـ 15 ربيعاً، كمتحدث بارع أمام وسائل الإعلام الأجنبية، إذ عمدت على تكرار عبارة قالها خلال المقابلة “لست الأفضل بين أعضاء الفريق السوري، أنا شخص عادي كغيري عاش طفولة عادية”.

واللافت أنه منذ مطلع 2017 الحالي تكرر ظهور حافظ إلى جانب أبيه وأمه خلال الزيارات التي قاموا بها لعائلات المصابين من الجيش وكان آخرها في ريف حماة وبريف اللاذقية.

بالإضافة للزيارات التي ركزت وسائلا الإعلام أيضا فيها على بساطة وقرب عائلة الأسد من الناس، فقد انتشرت الكثير من الصور على وسائل التواصل الإجتماعي تظهر الأسد الإبن في أجواء عائلية مع أبناء عمته “بشرى الأسد” ، الامر الذي اعاد بالذاكرة إلى الفترة التي تم تحضير بشار الأسد للإمساك بزمام السلطة في سوريا قبيل وفاة والده.

لكن ورغم إعلان حافظ أنه يريد أن يكون مهندساً وأنه سينتقل الى روسيا لمتابعة تحصيله العلمي، يتردد بشكل دائم في الشارع السوري سؤالا واحداً : هل سيحكم سوريا “حافظ أسد” جديد؟

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