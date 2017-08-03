قوى الامن: توقيف شبكة دعارة تنشط في جبل لبنان وبيروت on August 3, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بناء على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام عائلة سورية ببيع ابنتها القاصر ي. ز. (مواليد 1999) لقاء مبلغ وقدره /500/ ألف ليرة سورية، وذلك إلى شخص سوري ملقب بـ “أبو اسكندر”، حيث فض بكارتها في سوريا وأدخلها إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ليسلمها إلى السوري ف.س. الذي يقوم بتسهيل الدعارة والإتجار بالإشخاص، وذلك بالإشتراك مع اللبناني ج. ق. اللذين بدورهما استخدما الفتاة القاصر ضمن شبكة دعارة تنشط في محافظتي جبل لبنان وبيروت.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات والمتابعة، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيف فتاتين كانتا مع الفتاة القاصر ضمن الشبكة، وهما:

– ع. ح. (مواليد 1993/ سورية)

– م. ع.(مواليد 1989/ سورية)

كما تم توقيف السائق الذي ينقلهن إلى أحد الفنادق حيث يمارسن البغاء، ويدعى: ع. د. (مواليد عام 1997، سوري)، إضافة إلى توقيف اللبناني ج. ق.

المذكور، بعد استدراجه إلى محلة الأشرفية.

التحقيق جار باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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