طقس لبنان غائم من دون تعديل في الحرارة on August 3, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس لبنان غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة بسبب تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق جنوب غرب تركيا حيث تكون فيه درجات الحرارة على الساحل ضمن معدلاتها لهذا الشهر.

-الطقس غدا غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-السبت: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر في الداخل وعلى المرتفعات مع ضباب على الجبال.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الأرز من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س



التعليقات

-الانقشاع:متوسط، يسوء أحيانا.-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و75 %-حال البحر:متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:30 درجة.-الضغط الجوي:757 ملم زئبق.ساعة شروق الشمس: 05:50 ساعة غروب الشمس: 19:37