أساتذة التعليم الثانوي اعتصموا في رياض الصلح للمطالبة بحقوقهم on August 3, 2017

نفذ أساتذة التعليم الثانوي الناجحون في مجلس الخدمة المدنية اعتصاما في ساحة رياض الصلح، وتلت زينة مشيك بيانا باسم لجنة الفائض قالت فيه: “بعد خمسة أشهر ونيف من حراك الأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي لجهة اتصالاتهم ولقاءاتهم من أجل الضغط لانعقاد لجنة التربية، نطالب باسم الأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي لجنة التربية النيابية (رئيسا وأعضاء) بإقرار القانون الذي رد من قبل رئيس الجمهورية، والذي يرمي الى تثبيت الناجحين في التعليم الثانوي وفق الحاجات الفعلية وعلى أربع سنوات، والإصرار عليه كما هو دون أي تعديل”.

وأضافت: “إذ اريد حفظ حق الناجحين الذين تخطوا السن القانونية فنحن لن نقف في وجهه، لكن يبحث هذا الأمر في اقتراح قانون مستقل كضمانة للمحافظة على حقوق الناجحين، وفق الصيغة التي أقرها المجلس النيابي من جهة، وكخطوة عملية لترجمة الوعود المبرمة من قبل القوى السياسية من جهة أخرى، لأن ليس من المساواة أو الإنصاف إعطاء أولوية لبعض الناجحين على الآخرين كما هو مطروح في البند 26 من الجلسة التشريعية التي ستعقد”.

وختمت: “ما نطالب به اليوم ليس تعجيزيا أو كارثيا، وإنما حق لأساتذة نجحوا في المباراة، لأن ملاك التعليم الثانوي بحاجة لهؤلاء باعتراف معظم العاملين في هذا الملف، إذ سيخرج نحو 900 أستاذ الى التقاعد في السنتين المقبلتين”.

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