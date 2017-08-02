فضيحة جنسية مدوية تحرج الدبلوماسية الامريكية

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن قرار محكمة أمريكية بحق دبلوماسية سابقة في السفارة الأمريكية باليمن لثبوت ممارستها العبودية والعنف الجنسي تجاه خادمة منزلية أثيوبية.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الفدرالية الأمريكية حكمت على الدبلوماسية ليندى غوفارد وزوجها الأسترالي راسيل هوارد بدفع 3 ملايين دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالخادمة الأثيوبية سارة رو البالغة من العمر 30 عاما، وذلك من جراء إجبارها على العمل كعبدة وممارسة العنف الجنسي تجاهها في العام 2007.
وأشارت رو إلى أن الزوجين أجبراها على العمل لمدة تتراوح بين 85 و90 ساعة في الأسبوع، وكذلك سحبا جوازها منعا لهروبها من العمل.
إضافة إلى ذلك لفتت الصحيفة إلى أن الزوجين كانا قد أدينا أيضا بتهمة الإتجار بالبشر بحق خادمة أثيوبية أخرى، وحكمت المحكمة عليهما آنذاك بدفع غرامة بمبلغ 3.3 مليون دولار، إلا أنهما فرا إلى أستراليا، حيث قدما طعنا في هذا القرار.