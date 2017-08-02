الولايات المتحدة تندد بسيطرة جبهة النصرة على أدلب وتتوعد on August 2, 2017

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنه في حال تحققت هيمنة “جبهة النصرة” على إدلب السورية ، سيصبح من الصعب على واشنطن إقناع الأطراف الدولية بعدم اتخاذ الإجراءات العسكرية المطلوبة.

مؤكدة على أن “جبهة النصرة وقياداتها المبايعة للقاعدة سيبقون هدفا لها أيا كان اسم الفصيل الذي يعملون تحته بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

كما وجهت الخارجية الأمريكية النصح إلى الأطراف التي انضمت إلى “هيئة تحرير الشام لأسباب تكتيكية بالابتعاد عن ما وصفتهم بعصابة الجولاني قبل فوات الأوان”.

وكانت “هيئة تحرير الشام قد فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة إدلب، في الثالث والعشرين من يوليو الماضي، بعد انسحاب مسلحي حركة “أحرار الشام” منها.

التعليقات