فيديو صادم لأب يتخلص من ابنه في الشارع يثير موقع التواصل الاجتماعي on July 28, 2017

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما التقطته كاميرات المراقبة، لمراهق أمريكي يقوم بترك طفله المولود حديثاً في أحد الجراجات العامة، ويهرب بسيارته بعيدا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الشاب يدعى “دانيال ميتشل” ويبلغ من العمر 18 عاما، وأنه ترك طفله البالغ من العمر أسبوعين فقط، فى مركز سونسيت للتسوق فى مدينة سيوسون بولاية كاليفورنيا، وهرب بعيداً بسيارته، ولسوء حظه أصيب بحادث مروري وتم القبض عليه بعد لحظات قليلة من تركه لطفله.



التعليقات

وذكر صاحب أحد المتاجر والذي وجد الطفل، أنه أبلغ الشرطة التي حضرت على الفور، وأنه وجد الطفل في حالة صحية جيدة، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تبين ماهية والد الطفل، وذكرت التحقيقات أن دانيال أقدم على تلك الفعلة دون علم زوجته التي أصيبت بصدمة فور تلقيها الخبر.ويواجه الأب حالياً عدة تهم منها حيازة الكوكايين والسطو المسلح وتعريض حياة طفله للخطر، وتخليه عنه.