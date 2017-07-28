طقس لبنان قليل الغيوم وعودة ارتفاع نسبة الرطوبة الاحد on July 28, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس في لبنان يوم غد السبت، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في المناطق الجبلية والداخلية في درجات الحرارة كما تخف نسبة الرطوبة قليلا على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات مساء. أما الأحد فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات دون تعديل يذكر على الساحل مع عودة نسبة الرطوبة للارتفاع ويتكون الضباب على المرتفعات صباحا. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي حار نسبيا ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. تخف حدة الحرارة محليا اعتبارا من اليوم.

الطقس المتوقع في لبنان يوم غد السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في المناطق الجبلية والداخلية في درجات الحرارة كما تخف نسبة الرطوبة قليلا على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات مساء. أما الأحد فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات دون تعديل يذكر على الساحل مع عودة نسبة الرطوبة للارتفاع ويتكون الضباب على المرتفعات صباحا.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 الى 32 درجة، في الجبال من 20 الى 26 درجة، في الأرز من 14 الى 23 درجة وفي الداخل من 17 الى 35 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80%

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,46 ساعة غروب الشمس: 19,42



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