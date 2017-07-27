سيدة تعيش بمفردها على جزيرة نائية قرابة النصف قرن on July 27, 2017

عاشت سيدة تدعى زوي لوكاس لمدة 40 عاما في جزيرة نائية قبالة ساحل كندا، وهي مغطاة بالسحب لمدة 127 يوما في العام ، ومن الصعب على أي شخص الوصول إليها.

وذكرت زوي أنها تنعم بالسلام والهدوء في الجزيرة التي لا يوجد بها أشخاص، وأنها تعمل على دراسة الجزيرة من حولها والحيوانات التي تعيش عليها.

وأوضحت زوي وفقا لموقع ” ذا صن” أنها جاءت للجزيرة وعمرها 21 عاما، سنة 1971، وصنعت منزلا من الخشب و أقامت فيه على الجزيرة بمفردها.

وأضافت زوي التي تبلغ 76 عاما، أنها نادرًا ما تعود لموطنها الأصلي، وتعتمد على نفسها في الحصول على حاجاتها الأساسية من الطعام والشراب.

وذكر “ذا صن” أن الجزيرة من الصعب على أحد الوصول إليها إلا عن طريق قارب أو طائرة .

وتهوى زوي دراسة الحيوانات على الجزيرة وجمع الأحصنة، حيث يوجد ما يزيد عن 400 حصان، و300 حيوان من أسد البحر ويساعدوا زوي في أعمال الزراعة.

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