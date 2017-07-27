بالفيديو: العثور على جثث لكائنات فضائية في البيرو on July 27, 2017



يحقق الباحثون في البيرو بمزاعم العثور على جثث لكائنات فضائية، مدفونة في مقبرة قديمة، وذلك بعد الكشف عن مجموعة من الجثث المحنطة، من بينها جثة طفل وأخرى لامرأة حامل.

وكانت صحيفة إكسبريس البريطانية، قد كشفت عن مجموعة من الصور لمقبرة سرية، يُقال إنها تضم العديد من الجثث المحنطة للمخلوقات الفضائية، ونقلت الصحيفة عن موقع غايا.كوم الذي يقف وراء هذه المزاعم قوله، إنه تم العثور على 5 جثث محنطة لكائنات فضائية، في مدينة نيزكا، كما تم نشر فيديو، يزعم أن الفحص بالأشعة، أظهر وجود ثلاثة بيوض داخل إحدى الجثث.

وواصل الموقع المهتم بالظواهر الخارقة نشر مقاطع الفيديو، وهو يصر على أن التحقيقات لا تزال جارية، على الرغم من أن الباحثين يشككون في هذه الصور، مرجحين أن الأمر مجرد خدعة من الموقع.

وجاء هذا الكشف الأخير، بعد أن أصدر باحثون بالتعاون مع المؤتمر العالمي البيروفي حول دراسات المومياء بياناً قالوا فيه، إن الأمر لا يعدو كونه خداعاً، حيث تم استخدام جثث بشرية، وطالبوا بإجراء تحقيقات رسمية، للتأكد من عدم ارتكاب جرائم تتعلق بالآثار.

وما يزيد الشكوك حول هذه الصور ومقاطع الفيديو، هو أن الصحفي المكسيكي جيمي موسان، الذي يقود التحقيق في مقاطع الفيديو المنشورة على الموقع، سبق وأن تحقق من عدد من مقاطع فيديو مشابهة لكائنات فضائية، وتبين أن جميعها زائفة.

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