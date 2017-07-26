هل كنتن ضحايا عمليات سلبه أموالكن؟ on July 26, 2017

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ 26/07/2017 أحيل من فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت الى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الموقوف:

_ ي. ز. ( مواليد عام 1969، لبناني)



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بالتحقيق معه اعترف بارتكابه العديد من عمليات سلب أموال سيدات كنّ يصعدن معه على متن سيارة أجرة نوع مرسيدس، وذلك في محافظتي بيروت وجبل لبنان.لــذلك وبناءً لاشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على الرقمين: 810171/01 _ 810170/01 لإجراء المقتضى القانوني بحقه.