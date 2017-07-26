طفل يعيش بنصف قلب!

ولد طفل يدعى فولي بنصف قلب وبلغ السادسة من عمره وكان الأطباء جزموا بأن فرصة نجاته ضئيلة جدا. فولي يعيش في لونغ آيلاند بنيويورك بحالة نادرة تسببت في توقف نصف قلبه عن النمو بينما كان جنينا في بطن أمه، في حالة فولي، كان الجانب الأيسر من قلبه غير مكتمل تماما، ما يعني أن الأذينين الأيسر والبطين لا يستطيعان ضخ الدم.
شخصت إصابة فولي بالمرض عندما ذهب والداه، لورين كيفر فولي وروب فولي، لعمل الموجات فوق الصوتية الروتينية في الأسبوع الـ 20 من الحمل. زار والدا فولي أطباء عدة وفي كل مرة كانوا ينصحونهما بإجهاض الجنين لكن أحد الأطباء أعطاهم أملا في استمرارية الحمل قائلا: «لا أستطيع أن أعد بشيء، لكنني أؤمن بأن هناك أملا».
وخضع فولي لجراحة ثانية لإعادة توجيه تدفق الدم إليه في سبتمبر من العام نفسه لولادته عندما كان عمره أربعة أشهر ونصف الشهر. وفي العام 2013 عندما كان عمره عامين ونصف العام، خضع فولي لعملية جراحية ثالثة «فونتان» وهي إجراء جراحي يستخدم في الأطفال ذوي القلب وحيد البطين.