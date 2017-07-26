بالفيديو.. حاجبا سيدة يسرقان الأضواء من خطاب ترامب حول “أوباما كير” on July 26, 2017



سرق حاجبا سيدة، ظهرت خلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء خطابه حول إلغاء واستبدال مشروع “أوباما كير” للرعاية الصحية، الأضواء وأصبحا حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف ناشطون حاجبي المرأة بأنهما “الأكثر غرابة في العالم”، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقالت الصحيفة: إن خطاب ترامب لم يكن ما جذب انتباه الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بل كان حاجبا سيدة تقف في الخلفية على يسار الرئيس الأمريكي، وهي تومئ برأسها.

وجذبت السيدة الانتباه والعديد من التعليقات الساخرة بحاجبيها غريبي الشكل، عندما رصدها في الخلفية مستخدمو “تويتر”، الذين حولوها إلى دعابة إلكترونية على الفور.



وفي خطابه حث الرئيس ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الإثنين، على “القيام بالشيء الصحيح” بشأن الرعاية الصحية والسماح بمناقشة بدء إلغاء واستبدال “أوباما كير”.ولكن يبدو أن هناك الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تجاهلوا دعوات ترامب، وركزوا على قضية أكبر بكثير، وهي حاجبان غير عاديين!.

ووفقًا للتقارير، لم تتضح هوية السيدة الغامضة بعد، ولكن من المعروف أن ترامب كان يقف على خشبة المسرح مع الأسر التي زعم أنها تضررت من “أوباما كير”.

وفيما سبق، تعرّض الجمهوريون لضغوط سياسية شديدة من أجل الوفاء بوعودهم السابقة، التي تشمل التخلص من قانون الصحة للعام 2010، والذي يعتبرونه بمثابة تدخل من إدارة أوباما السابقة في سوق الرعاية الصحية.



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