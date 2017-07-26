الفنانة تكيد لمنتجها فتصوره عاريا وتبتزه on July 26, 2017



الفنانةالتي تعود كل فترة من خلال اغنية ضاربة اتقدت غيرة من رجل الاعمال الذي ينتج لها بسبب اقدامه على الانتاج لزملاء لها رجالا ونساء.

وغيرتها هذه دفعت بها إلى تدبير مكيدة له فيها ما يكفي من الشر والابتزاز.



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فقد صورته خفية وهو يمارسالجنسشبه عار واخذت تكيل له التهديدات بفضحه في الاعلام اذا استمر في الانتاج لغيرها. الامر الذي دفعه إلى اعتزال الانتاج لفترة خوفا. لكنه سرعان ما عاد لينتج لنجمة كبيرة.النجمةالصغيرة تموت غيرة وحقدا ويبدو انها تحيك مؤامرة جديدة للمنتج الثري. فهل تفلح؟