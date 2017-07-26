السعودي: بلدية صيدا ستتوقف عن إصدار التعرفة الشهرية لإشتراكات المولدات on July 26, 2017

أعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في بيان، أن “البلدية ستتوقف إعتبارا من هذا الشهر، عن إصدار تسعيرة التعرفة الشهرية لإشتراكات المولدات الكهربائية في منطقة صيدا، وذلك بعد سنوات من المواظبة على إصدارها بهدف ضبط التسعيرة بالقدر الممكن، والقيام بالدور الرقابي للبلدية، ولا سيما بما يخص العلاقة ما بين أصحاب المولدات الكهربائية والمواطن المستهلك للكهرباء في ظل هذه الظروف الصعبة”.

أضاف: “إن البلدية ستكتفي فقط بإعلام المواطنين بعدد ساعات القطع في كل منطقة وحي، وفقا لتوزيع المولدات الكهربائية، وبالتسعيرة الرسمية الشهرية لتعرفة المولدات الكهربائية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه”.

وأشار إلى أن “هذا القرار جاء بعد جملة من المشاورات واللقاءات التي جرت مؤخرا مع أصحاب الشأن في هذا الصدد حول موضوع تعرفة إشتراكات المولدات الكهربائية، كان آخرها لقاء ضم النائب بهية الحريري، محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة”.

وختم مؤكدا أن “البلدية ستبقى تمارس مسؤولياتها الرقابية لما فيه مصلحة صيدا وأهلها وجميع المقيمين فيها”.



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