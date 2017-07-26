الاتحاد العمالي تابع قضية العاملين في المستشفيات الحكومية وقانون الايجارات on July 26, 2017

عقد قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، اجتماعا في إطار متابعة قضية العاملين في المستشفيات الحكومية، ترأسه رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور عدد من أعضاء هيئة المكتب والخبير القانوني للاتحاد مع اللجان المنبثقة من مختلف المستشفيات الحكومية في لبنان، وتم عرض مختلف الشكاوى والمطالب والمخالفات القائمة من قبل بعض الإدارات، خصوصا لجهة صرف الرواتب في مواعيدها والحقوق المتعلقة بالتثبيت والانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي وعدد واسع من القضايا والحقوق الأخرى”.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على “عقد مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد في مقر الاتحاد بحضور جميع المعنيين في اتحاد نقابات العاملين في القطاع وممثلين عن كافة المستشفيات لإعلان الموقف وطرح خارطة عمل وخطة للتحرك وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 8 آب 2017 عند الساعة الثانية عشرة ظهرا”.

وفي سياق آخر، استقبل رئيس الاتحاد مع عدد من أعضاء هيئة المكتب، لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين والمحامين المتابعين قضية قانون الإيجارات، وجرى عرض مطول من مختلف النواحي “لمساوئ القانون الحالي وخطورته المالية والديموغرافية الوطنية”.

وتوقف المجتمعون أمام عدد من المشاريع التي طرحتها اللجان في مراحل زمنية سابقة، وتم الاتفاق على “متابعة البحث بهذه المشاريع في اجتماع لاحق يعقد يوم الثلاثاء المقبل في 1 آب 2017 عند الساعة العاشرة في مقر الاتحاد تعرض فيه جميع المشاريع المقترحة، على أن تشكل بعدها لجنة صياغة لمشروع مشترك وموحد ووضع خطة تحرك شاملة على مختلف المستويات لتحقيق هذا المشروع”.



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