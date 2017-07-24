فيديو.. «بث مباشر» لمقتل طفلة على يد شقيقتها on July 24, 2017



«لقد قتلت للتو شقيقتي الصغرى.. ولا أكترث لما حلّ بها»، بهذه العبارات ختمت أوبديليا سانشيز، البالغة من العمر 18 سنة، البث الحي، الذي كانت تسجله على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام» خلال قيادتها السيارة تحت تأثير المخدرات.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الشرطة الأمريكية، ألقت القبض أوبديليا، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات؛ مما ترتب عليها مقتل شقيقتها الصغرى، جاكلين، البالغة من العمر 14 سنة، بمدينة لوس بانوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت أوبديليا تقود السيارة بصورة طبيعية، حتى انقلبت عدة مرات، واستقرت بأحد الحقول؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل شقيقتها الصغرى في مكان الحادث.



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