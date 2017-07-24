فيديو.. اشكال وطعن بالسكاكين على اوتوستراد جونيه! on July 24, 2017

نشرت صفحة وينيه الدولة على “فيسبوك” فيديو لشخص قالت إنه سائق باص مخصص لنقل الركاب يعمل على خط جبيل – الدورة، يتلاسن مع احد الركاب، ليقوم بعدها بسحب سكين مهدداً ومتوعداً، فما كان من الراكب إلا القفز محاولاً الابتعاد عن السائق.

وعندها، قام السائق بايقاف الباص الى جانب طريق جونيه الرئيسية واللحاق بالراكب، حيث بدا في الفيديو أنه يطعنه، وما هي الا ثوان حتى وصل سائق باص آخر لمناصرة زميله وبدآ سوياً بطعن الراكب محاولين قتله.

وهذا ما ورد على الصفجة: ضربوه بالسكاكين في جونية وامام اعين المارة.

قام سائق باص مخصص لنقل الركاب يعمل على خط جبيل-الدورة بالتلاسن مع مع احد الركاب وقام بسحب سكين عليه مهددا متوعدا، فما كان من الراكب الا الى القفز محاولا الابتعاد عن السائق..



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قام السائق عندئذ بايقاف الباص الى جانب طريق جونيه الرئيسية واللاحق به حتى وصل اليه وبدا ضربه وطعنه بالسكين، وما هي الا ثوان حتى وصل سائق باص آخر قدم لمناصرة زميله وبدآ سويا بطعن الراكب محاولين قتله كما يظهر بالفيديو ولم يعرف ان كان نجا ام فارق الحياة.الباصات واضحة والتاريخ واضح والاشخاص معروفين الانتماء والحماية.اننا ندعوا مخابرات الجيش وشعبة المعلومات التدخل الفوري للتدخل والقاء القبض على الارهابيين الذين يعتدون على امن المواطنين وحياتهم..#وينيه_الدولة