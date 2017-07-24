حرب طالب الحكومة بدفع مستحقات مزارعي التفاح on July 24, 2017

طالب النائب بطرس حرب “الحكومة بدفع المتبقي من مستحقات مزارعي التفاح تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتسديد الدفعة الثانية من المبلغ المقرر لهم، ولا سيما أن موسم التفاح الجديد بات على الأبواب ولم يقبض المزارعون بعد إلا نصف ما قررته لهم الحكومة”.

وقال حرب في تصريح اليوم: “اليوم نحن على أبواب موسم جديد ولم تسدد الدولة للمزارعين إلا نصف ما قررته لهم، وهم في أمس الحاجة إلى المال، وهذا ما قد يلحق بهم الضرر مرة ثانية، من هنا، أطالب الحكومة بالتحرك الفوري وبالسرعة القصوى وأن تصرف النصف المتبقي من المساعدة المقررة لمزارعي التفاح، وهذا أمر لا يمكننا السكوت عليه، فالموضوع الإجتماعي هو موضوع أساسي يجب الأهتمام به، فالمزارعون والعاملون في الزراعة بلغوا حدا من التراجع الإجتماعي، ما يدفع إلى مطالبة الحكومة إلى أخذ هذه القضية بالإعتبار واستكمال تطبيق قرار مجلس الوزراء المتخذ منذ أيام الحكومة السابقة”.

وكان حرب استقبل في عطلة نهاية الأسبوع وفودا من المزارعين جاؤوا يشكون إليه أوضاعهم داعيين إلى التحرك، ومهددين ب”اللجوء إلى السلبية في حال لم تتجاوب الحكومة معهم”.

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