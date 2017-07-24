أوليكس لبنان تراقب حركة المستخدمين وسلوكهم خلال شهر رمضان الفضيل 2017 on July 24, 2017

أوليكس لبنان تراقب حركة المستخدمين وسلوكهم خلال شهر رمضان الفضيل 201766 مليون دقيقة أمضاها اللبنانيون خلال هذا الشهر الفضيل في تصفح أوليكس

● 800 ألف لبناني استخدموا منصة أوليكس خلال شهر رمضان الكريم 2017، مما يُشكلّ زيادة بنسبة 156% مقارنة بشهر رمضان 2016

● فترة الذروة في عدد الزيارات خلال شهر رمضان لهذه السنة كانت عند الساعة 1 ظهراً، أما أقل فترة فهي عند وقت الإفطار الساعة 8 مساء تقريباً

● وصلت حصة مستخدمي منصة أوليكس لبنان القادمين من الموبايل 90%، كما تمّ تبادل أكثر من 240 ألف رسالة من خلال خاصية الدردشة الفورية Chat

بيروت، لبنان في 17 تموز 2017: تكشف منصة أوليكس للإعلانات المبوّبة الرائدة في لبنان عن تقرير هو الأولّ من نوعه، بحيث راقبت حركة المستخدمين على منصاتها طوال شهر رمضان الكريم. ومع الكمية الهائلة من المعلومات والبيانات المتوفرة تقوم منصة أوليكس لبنان بدراسة سلوك المستخدم، ومعرفة تفضيلاته وساعات الذروة في استخدام المنصة مقارنة بشهر رمضان الماضي خلال 2016. تهدف أوليكس من خلال هذا التقرير إلى توعية الشركات والأشخاص العاملين في قطاع التكنولوجيا والإنترنت حول تأثير الشهر الفضيل على طباع المستخدمين.

حلّ شهر رمضان هذه السنة من 26 أيار إلى 24 حزيران 2017، وسجّلت أوليكس لبنان خلال هذه الفترة قرابة 800 ألف مستخدم على منصتها مما يُشكلّ زيادة بنسبة 156% مقارنة بشهر رمضان 2016 (6 حزيران إلى 5 تموز)، بحيث أمضوا في المتوسّط 11 دقيقة في كلّ زيارة في تصفح أقسام المنصة المتنوعة من العقارات والسيارات والأغراض المستعملة والوظائف والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سجلت أوليكس حوالى 6 ملايين زيارة إلى منصتها، وبعبارة أخرى، أمضى اللبنانيون خلال هذا الشهر 66 مليون دقيقة على أوليكس.

وتعليقاً على نتائج هذا التقرير، أفاد السيّد عبدالله طوقان، رئيس قسم العلاقات العامة والتواصل في أوليكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:”تعتبر الكثير من الشركات شهر رمضان الكريم من الأشهر المهمة والحساسة من حيث التأثير على حركة المستخدمين وسلوكهم في لبنان، ومع تغيّر عادات الأشخاص اليومية من ناحية الصيام، يعكس شهر رمضان طباع جديدة قد تساعد الشركات في التركيز على تحديث أو تعديل أنشطتها بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين خلال هذا الشهر. وانطلاقاً من هذا، قامت أوليكس لبنان بدراسة سلوك قاعدة المستخدمين الكبيرة خلال هذا الشهر وتوصلنا إلى أنّ قسم السيارات استقطب أكبر عدد من الزيارات، يليه قسم الأغراض المستعملة ومن ثم العقارات وأخيراً الوظائف”

وعليه، أظهرت النتائج أنّ فترة الذروة في عدد الزيارات خلال شهر رمضان لهذه السنة كانت الساعة 1 ظهراً، أما أقل فترة فهي عند وقت الإفطار الساعة 8 مساء تقريباً. كما تبيّن أنّ الزيارات تعود لترتفع خلال ساعات المساء لتنخفض مجدداً بعد الساعة الثانية صباحاً. والجدير بالذكر أنّ ساعات استخدام منصة أوليكس لهذا العام خلال شهر رمضان أتت متشابهة جداً مع نتائج السنة الماضية، مما يعكس نمطاً معيناً يعتاد عليه المستخدمون خلال أيام الشهر المبارك.

وفي هذا السياق، أظهرت آخر الأبحاث والإحصائيات الخاصة بموقع Facebook في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً كبيراً في استعمال الموبايل خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنّ أكثر من 70% من السكان في الشرق الأوسط يمتلكون هاتفاً ذكياً، ويعتمدون عليه بشكل كبير خلال الموسم للترفيه والتسوّق الإلكتروني والتطبيقات الأخرى المتعلقة بشهر رمضان.*

في آذار 2017، وصلت حصة مستخدمي منصة أوليكس لبنان القادمين من الموبايل 90%، لتصبح الآن القناة الأكثر شعبية، أي أنّ 9 من كل 10 أشخاص يستخدمون منصة أوليكس لبنان عبر الموبايل. إذ تمّ تبادل أكثر من 240 ألف رسالة من خلال خاصية الدردشة الفورية Chat، بالإضافة إلى أنّ ساعة الذروة لاستخدام الـChat كانت الساعة 1 ظهراً خلال شهر رمضان الفضيل.

كما قامت أوليكس بمراقبة حركة الزيارات على منصتها خلال يوم عيد الفطر الذي حلّ يوم 25 حزيران، وتبيّن أنّ عدد الزيارات خلال هذا اليوم انخفض بنسبة 14% مقارنة بيوم آخر عادي من أيام الشهر. وبطبيعة الحال، إنّ يوم عيد الفطر مخصص لتمضية الوقت مع الأحبة، ويتجنّب الناس أي وسائل إلهاء تمنعهم من قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

وفي كانون الأول 2016، تم تصنيف تطبيق OLX Arabia بصفته التطبيق رقم 1 للتسوّق في لبنان لدى كلّ من متجر التطبيقات الخاص بأبل (App Store) وGoogle Play الخاص بتطبيقات أندرويد، أما بالنسبة لترتيبه ضمن التطبيقات بشكل عام، يأتي تطبيق OLX Arabia ضمن التطبيقات العشر الأولى في لبنان لدى كل من App Store وGoogle Play.

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