فيديو.. مراهقون يلتقطون فيديو لمعاق وهو يموت غرقاً ضاحكين.. والشرطة تُبرئهم on July 23, 2017

في ولاية فلوريدا الأمريكية، تجرّد مجموعة من المراهقين من الرحمة، والتقطوا مقطع فيديو لرجل معاق يغرق في المياه، بينما يضحكون وهم تحت تأثير المخدرات.

وروت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، الواقعة المأساوية لغرق الشاب المعاق جميل دون (32 عاماً)، يوم 9 يوليو الجاري، وذلك في بحيرة بمدينة كوكاو في ولاية فلوريدا، فبحسب الصحيفة مرّ “دون” على مجموعة من المراهقين وهم يدخنون الماريجوانا، في حديقة تطل على البحيرة، وقد حذر المراهقون “دون” من السباحة بالمياه العميقة للبحيرة، فانصرف ونزل البحيرة للسباحة.



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وبعد قليل، ظهر “دون” فوق سطح البحيرة وهو يصرخ ويستغيث من أجل إنقاذه، لكن مجموعة المراهقين وبدلاً من محاولة إنقاذه، قامت بالتقاط فيديو له وهو يغرق، دون فعل أي شيء لمساعدته، وأظهر مقطع الفيديو، ضحكات المراهقين، بينما يراقبون غرق “دون” تدريجياً.ونقلت “نيويورك بوست” عن المتحدثة باسم شرطة كوكاو يوفينا مارتينيز، إن أحداً منهم لم يحاول إنقاذه، ولم يتصل برقم الطوارئ (911)، لقد قاموا بعمل “غير مبرر أخلاقياً”، وتضيف مارتينيز: الأغرب، كان التعليق الأخير: “لقد مات”، وبعدها انفجروا بالضحك!ولم يتم اكتشاف الفيديو والإبلاغ عنه، إلا عندما شاهدته أسرة صديقة لأسرة “دون” الضحية؛ حيث قالت الصحيفة إن السلطات استدعت المراهقين، ولكنها لم توجّه إليهم أي اتهامات، مؤكدة أنهم غير مدانين حسب قوانين ولاية فلوريدا؛ ليبقى التساؤل: “ربما هم أبرياء في نظر القانون، لكن ماذا عن الإنسانية؟”.