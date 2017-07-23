فيديو: رمت بنفسها من أعلى عمود في الشويفات… on July 23, 2017

إختارت هذه الأثيوبية سيناريواً على طريقتها لتنهي حياتها، فخرجت عنوة من منزل مخدومها في حي العمروسية في الشويفات وصعدت الى عمود كهربائي وهي في لباس عملها المنزلي، وذلك عند مدخل الشويفات الشمالي، وراحت تُصارع قدرها من على أعلى العمود في الوقت الذي بدأ فيه سكان المنطقة والمارة بالتجمع. الجميع كان يتطلع الى الأعلى وهم يعيشون لحظات عصيبة الوحيدة العاملة الأثيوبية كانت منفردة

من أعلى العمود لا صوت ولا صراخ ولا حتى حركة لبعض الوقت، إنما على الأرض صرخات تدعو المجازفة بحياتها للنزول من أعلى العمود في محاولات ظلّت يائسة لثنيها عن الرمي بنفسها.

لحظات وبدأت القوى الأمنية تتوافد الى المنطقة ثم الدفاع المدني والصليب الأحمر، فيما العاملة الأثيوبية تترنح والقوى الأمنية تحاورها لتهدأ ولتنزل بهدوء. في حين قامت عناصر أمينة أخرى بإبعاد المواطنين ومنع الجميع من التصوير عبر الهواتف الخليوية.

وبعد أقل من نصف ساعة إتخذت العاملة الأثيوبية قراراً صعباً لم يستغرق أكثر من ثلث ساعة، لماذا؟ هذا سؤال يبقى طيّ تفسيرات العديد من العاملات الأجنبيات اللواتي إتخذن طرقاً مختلفة للتخلص من حياتهن.

صراخ المواطنين ودعوات القوى الأمنية لم تمنع العاملة الأثيوبية من رمي نفسها من أعلى العمود الكهربائي بعد أقل من نصف ساعة من الصعود الى أعلاه والتمسك بالأسلاك التي كانت على ما يبدو من دون تيار. ربما فقدت توازنها وربما رمت بنفسها إلا أنها هوت الى جانب الطريق على حوض من الحشائش الغزيرة، التي ربما كانت كفيلة لإنقاذ حياتها، إلا أن الدفاع المدني كان أيضاً بالمرصاد اذ إتخذ إجراءاته العملانية. نجت الأثيوبية بأعجوبة إلا أن مشاكلها لم تنتهِ وتمّ نقلها الى فصيلة درك الشويفات للتحقيق معها ومن ثم تسليمها الى الصليب الاحمر الذي نقلها بدوره الى احد مستشفيات المنطقة للكشف الطبي عليها ومن ثُمّ إتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: ” النهار”

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