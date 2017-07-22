بعد تجهيزه لإقامة حد القصاص.. ثلاثيني ينجو من السيف قبيل لحظات في السعودية on July 22, 2017

تنازل مقيم باكستاني، عن قاتل شقيقه في ساحة القصاص بالرياض في السعودية قبيل تنفيذ الحكم عليه.

وتعود حيثيات الواقعة لخلاف بين مقيمين باكستانيين قبل 5 أعوام بوادي الدواسر، نتج عنه مقتل أحدهما والقبض على القاتل وإيداعه السجن والحكم عليه بالقصاص.

وقبل شهر رمضان، تم نقل القاتل لساحة القصاص بوادي الدواسر لتنفيذ الحكم الشرعي بحقه، وقبيل لحظة التنفيذ، وبعد أن قُرئ الحكم، تدخل الشيخ “ضيف بن مسفر بن ربيع” وعدد من أهل الخير المتواجدين بالساحة، ليتم تأجيل القصاص إلى ما بعد شهر رمضان.



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وبعد إحضار الجاني لساحة القصاص وحضور وكيل ورثة الدم، تدخّل أهل الخير، وبعد عدة مداولات تنازل الوكيل لوجه الله تعالى، بينما أعلن عدد من رجال الأعمال تحملهم دفع الدية عن الجاني.جدير بالذكر أن الجاني الباكستاني بالعقد الثالث من العمر، متزوج وله طفلان.